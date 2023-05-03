Політика

Медведєв закликав “фізично усунути” Зеленського

3 Травня 2023 20:21
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кремль, медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав «фізично усунути» президента України Володимира Зеленського після того, як Кремль атакували два безпілотники.

“Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів”, – написав Медведєв у своєму телеграм-каналі, додавши, що президент “не потрібен для акта беззастережної капітуляції України”.

«Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь замінник на кшталт зиц-президента адмірала Деніца», — заявив Медведєв.

Прес-служба президента РФ сьогодні повідомила про нічну атаку двох дронів на Кремль, назвавши це терактом та замахом на Володимира Путіна. У нападі російська влада звинуватила Україну.

Українські офіційні особи причетність до атаки дронів заперечують. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «не атакує ані Путіна, ані Москву», оскільки країні і так не вистачає зброї для захисту своєї території, і ЗСУ не можуть «використовувати її деінде».


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