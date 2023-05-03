Медведєв закликав “фізично усунути” Зеленського

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав «фізично усунути» президента України Володимира Зеленського після того, як Кремль атакували два безпілотники.

“Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів”, – написав Медведєв у своєму телеграм-каналі, додавши, що президент “не потрібен для акта беззастережної капітуляції України”.

«Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь замінник на кшталт зиц-президента адмірала Деніца», — заявив Медведєв.

Прес-служба президента РФ сьогодні повідомила про нічну атаку двох дронів на Кремль, назвавши це терактом та замахом на Володимира Путіна. У нападі російська влада звинуватила Україну.

Українські офіційні особи причетність до атаки дронів заперечують. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «не атакує ані Путіна, ані Москву», оскільки країні і так не вистачає зброї для захисту своєї території, і ЗСУ не можуть «використовувати її деінде».