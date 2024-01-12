Політика

Медведєв пригрозив війною Британії під час візиту Сунака до Києва 

12 Січня 2024 15:26
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медведєв, сунак

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розлютився через візити прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва та почав погрожувати оголошенням війни, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент.

Про це Медведєв написав у Telegram

“Британський прем’єр Ріші Сунак приїхав до Києва для підписання “історичної угоди у сфері безпеки”. Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода? (за твердженнями пропаганди РФ – ред.)”

Він назвав британців “нахабними” та “одвічними ворогами”, а також почав погрожувати, що начебто  “розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни” Росії.


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