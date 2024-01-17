Суспільство

Медведєв пригрозив, що Росія завжди буде воювати проти України

17 Січня 2024 14:04
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медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія тепер буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.

Про це Медведєв написав у Telegram

“Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну.

Чому? Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій”.

Медведєв називає Україну “раковим новоутворенням”, “штучною країною” і заявляє, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.

“Імовірність нової сутички зберігатиметься невизначено довго. Практично завжди. Ба більше, існує 100-відсоткова ймовірність нового конфлікту, які б папірці про безпеку не підписував Захід із маріонетковим київським режимом. Його не зупинить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років”.

Він також вірить, що українці, “як би вони зараз і не бажали смерті росіянам” і “як би не ненавиділи російське керівництво”, одного дня виберуть не вічно воювати й помирати, а жити у “великій спільній державі”.


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