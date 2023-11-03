Медведєв погрожує Польщі “втратою державності”

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Польща — «небезпечний ворог Москви», пригрозивши країні втратою державності. У Варшаві відповіли.

Медведєв написав велику статтю для Российской газеты, яку опублікували 2 листопада.

Він у властивій собі манері повторив наративи російської пропаганди, зокрема, про нібито «претензії» Варшави щодо західних регіонів України та «ошалілу польську русофобію», та не виключив війну між Росією, Білоруссю та Польщею.

«Історія вже не раз виносила полякам, що зарвалися, нещадний вердикт: хоч би якими амбітними були реваншистські плани, їхня аварія може потягнути за собою загибель усієї польської державності», — ідеться у псевдоісторичному тексті Медведєва.

Державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі Станіслав Жарин заявив, що агресивна стаття Медвєдєва — типова для Кремля «демонстрація ненависті, наповнена погрозами на адресу Польщі та НАТО».

«Варто зазначити, що вона публікується в той час, коли Росія надсилає Німеччині пропозиції щодо відновлення енергетичної співпраці та запуску Північного потоку-2 і представляє себе світові як країну, готову до мирних переговорів і припинення вогню у війні проти України», — цитує його RFM24.

За словами Жарина, такі нападки Медведєва — «спроби перезавантажити Європу й повернути її до економічної та політичної співпраці» з країною-агресором.