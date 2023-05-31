Політика

Медведєв оголосив війну Великобританії

31 Травня 2023 15:48
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка посадова особа Великобританії може розглядатися як законна військова ціль Росії. На його думку, Великобританія через надання допомоги Україні може бути кваліфікована як держава, яка перебуває у стані війни з РФ, у рамках “загальновизнаного міжнародного права, яке регулює ведення сучасної війни”.

Так, Медведєв прокоментував слова глави МЗС Великобританії Джеймса Клеверлі про те, що Україна в рамках самооборони має право застосовувати силу за межами своїх кордонів.


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