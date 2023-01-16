Медведчук: у війні винен Захід, Україні краще бути “ще однією РФ”

Близький до Володимира Путіна проросійський український політик Віктор Медведчук, який нині перебуває в Росії і днями позбавлений громадянства України та мандата депутата Верховної ради, вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну виступив із політичною заявою.

Від імені Медведчука опубліковано статтю в російській прокремлівській газеті “Известия”. У ній колишній лідер нині забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа – за життя” звинувачує у розв’язанні війни в Україні захід та українську владу і фактично встає на бік Росії у конфлікті. Свою позицію він при цьому називає боротьбою за мир та громадянський діалог.

Більшість статті присвячено історичному екскурсу, в якому Медведчук повторює головні тези Кремля про Холодну війну, про те, що Захід нібито не враховував інтереси Росії та про те, що “більшість американських та європейських політиків ніякого миру Україні не хочуть”.

На думку Медведчука, після здобуття Україною незалежності “всередині самої України з 1991-го існували дві країни — анти-Росія та Україна як ще одна Росія. Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією”. При цьому, на думку Медведчука, цей поділ є штучним, і насправді Україна “пов’язана з Росією культурно та ментально”, а також ближче до неї, ніж Англія до Шотландії. Однак, на думку Медведчука, якісь західні сили вплинули на свідомість українців, налаштувавши їх проти російських “під виглядом демократичних реформ”.

Медведчук фактично виправдовує російське вторгнення в Україну, стверджуючи, що “Росія постала перед необхідністю не лише захистити свої економічні інтереси, а й міжнародну честь та гідність”, а також висловлює думку, що продовження підтримки Києва з боку Заходу може призвести до ядерної війни. Альтернативою їй він називає “політику розрядки”, для якої “потрібно політично визнати, що Росія має інтереси”. Себе та своїх прихильників Медведчук проголошує “партією світу” і висуває тезу про необхідність “створити політичний рух” із тих, хто “не бажає, щоб його країна стала місцем геополітичних розбірок”.

Про самі бойові дії при цьому Медведчук згадує лише побічно, не пише він і про оголошену Росією анексію територій, і про загибель безлічі мирних жителів України, ніяк не засуджуючи дії Москви.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що стаття викликає інтерес і добре розходиться. При цьому він не зміг сказати, чи читав її Володимир Путін.