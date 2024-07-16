Колишній нардеп та зрадник Віктор Медведчук написав листа експрезиденту США Дональду Трампу.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на текст листа Медведчука.

У листі Медведчук пише, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що “має намір принести мир в Україну”.

“Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена”, — пише Медведчук.

За словами Медведчука, через це Трамп став “особистим ворогом українського неонациста Зеленського”.

“Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід”, — заявив Медведчук.