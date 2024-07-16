Політика

Медведчук написав Трампу донос на Україну, – росЗМІ
16 Липня 2024 17:30
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Медведчук, трамп
Віктор Медведчук після затримання у 2022 / Фото: Офіс президента України

Колишній нардеп та зрадник Віктор Медведчук написав листа експрезиденту США Дональду Трампу.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на текст листа Медведчука.

У листі Медведчук пише, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що “має намір принести мир в Україну”.

“Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена”, — пише Медведчук.

За словами Медведчука, через це Трамп став “особистим ворогом українського неонациста Зеленського”.

“Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід”, — заявив Медведчук.


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