“Медуза” визнана в рф небажаною організацією

Генпрокуратура Росії визнала “Медузу” (видання вже внесено до реєстру “іноагентів” у Росії) небажаною організацією.

“Прийнято рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної неурядової організації Limited liability company (SIA) “Medusa Project” (“Проект Медуза”), Латвійська Республіка”, – йдеться у повідомленні відомства.

На думку прокуратури, діяльність видання “загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації”.

За законом після визнання небажаною організація зобов’язана припинити роботу – її кошти та майно у Росії блокуються, структурам, що потрапили до списку, заборонено відкривати філії в Росії.

Статус небажаної у Росії організації загрожує кримінальним переслідуванням людей, які співпрацюють з нею. Росіянам повністю заборонено брати участь у роботі небажаних організацій, зокрема за кордоном, під страхом кримінального переслідування – у разі порушення можна отримати до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, кримінальна справа може загрожувати тим, хто жертвує гроші “Медузі” – за фінансування небажаних організацій передбачено покарання до п’яти років колонії.

“Медуза” – одне з найпопулярніших російськомовних інтернет-видань. У телеграм-каналів “Медузи” – понад 1,2 млн. фоловерів.