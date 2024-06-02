Медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича

Медіамагнат Руперт Мердок одружився вп’яте. Як повідомляє The Independent, дружиною 93-річного мільярдера стала 67-річна вчена – молекулярний біолог Олена Жукова.

Церемонія одруження відбулася в маєтку Мердока в Каліфорнії.

Повідомляється, що він познайомився з Жуковою на заході 2023 року. Близько дев’яти місяців тому Мердок передав управління своєю медіаімперією синові Лаклану.

Раніше мільярдер був одружений зі стюардесою Патрицією Букер, журналісткою Анною Манн, підприємницею китайського походження Венді Денг, моделлю та ексдружиною музиканта Міка Джаггера Джеррі Голл. Минулого року стало відомо, що Мердок розірвав заручини з радіоведучою Енн Леслі Сміт.

Олена Жукова – мати Дар’ї Жукової, колишньої дружини російського олігарха Романа Абрамовича. Вона займається молекулярною біологією, спеціалізується на вивченні діабету.