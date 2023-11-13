Економіка

McDonald’s відкрив перший заклад на Кіровоградщині

13 Листопада 2023 11:42
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McDonald's

Мережа ресторанів McDonald’s відкрила ресторан в Олександрії Кіровоградської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Заклад розташований на вул. Гетьмана Мазепи, 23. Він має площу понад 470 м² для гостей є 123 місця у залі та 122 на терасі, а поруч з рестораном — дитячий майданчик. Усередині працюють 10 цифрових терміналів самообслуговування.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься.

McDonald’s продовжує відкривати ресторани у невеликих містах і на трасах. Новий заклад став першим на Кіровоградщині та першим відкритим у місті з менш ніж 100 000 мешканців. Завдяки розташуванню у самому серці країни, посередині траси М-30, що об’єднує схід і захід України, ресторан особливо зручний для тих, хто в дорозі.

Олександрійський McDonald’s став 96-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 80 робочих місць.


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