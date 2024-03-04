 “Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум”, – Зеленський

Україна має чітке розуміння того, який Російська Федерація має задум щодо подальшого ведення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 березня.

“Була доповідь зовнішньої розвідки – Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти”, — уточнив він.

Також Зеленський зазначив, що заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо протидії колаборантам та російським ДРГ.

“Є хороші результати зі знешкодження цих осіб”, — підсумував президент.