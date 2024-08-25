Суспільство

Мати Андрія “Juice” Пільщикова посиділа в кабіні літака F-16, на якому мріяв літати її син
25 Серпня 2024 11:32
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F-16
Лілія Пільщикова у кабіні літака F-16 / Скріншот відео

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук виконав обіцянку, яку дав матері загиблого пілота Андрія Пільщикова Лілії Олександрівні, посадити її у кабіну F-16, літака, на якому мріяв літати “Juice”.

“На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова… На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли”, – написав Олещук у Telegram.

Рік тому 25 серпня 2023 року сталась жахлива авіаційна катастрофа. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українських пілота: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний «Juice»).


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