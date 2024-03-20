Матір жінки, яку вбили у Німеччині, знайшли мертвою

Поліцейські водолази виявили тіло жінки в рибальському озері поблизу німецького міста Бад-Мінгольсгайм у середу вдень. Загибла була матір’ю вбитої українки, яка була знайдена на березі Рейну два тижні тому.

Про це пише Bild з посиланням на дані поліції і прокуратури.

“Очевидно, це зникла 51-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.

Після вбивства 27-річної українки Маргарити спеціальна комісія “Рампе” кілька днів шукала 51-річну матір вбитої – Марину, неодноразово залучаючи водолазів.

Після знаходження тіла в озері є припущення, що німець Марко О. та його дружина росіянка Інна, які зараз перебувають під вартою, вбили Маргариту та її матір, щоб викрасти п’ятитижневу доньку українки.

“Заарештовані підозрювані, які, за наявними даними, походять з особистого оточення вбитих, серйозно підозрюються у скоєнні спільного віроломного вбивства з метою приховування злочину”, – заявили в прокуратурі та поліції.

За версією слідства, вони вбили бабусю дитини ввечері 6 березня, а через кілька годин – матір дитини.

За попередніми даними, можна припустити, що смерть Марини С. настала внаслідок зовнішнього насильства. Результати розтину ще не отримані.