Суспільство

Матеріали справи колишнього судді Князєва передали до суду

4 Березня 2024 18:22
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прокуратура, суд, набу
Всеволод Князєв / Getty Images

Антикорупційні органи скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого викрили на хабарництві.

Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ.

4 березня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як повідомляє слідство, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог. 

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. 

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з головою Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – голові та суддям Верховного суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг).

Врешті-решт Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу й отримання двома траншами 1,8 млн дол. США.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США голову Верховного суду й адвоката було викрито “на гарячому”.


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