Кримінал

Матеріали про крадіжку малюнка Бенксі у Гостомелі скеровано до суду

20 Лютого 2023 18:22
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Бенксі

У Київській області судитимуть чоловіка, який намагався вкрасти у Гостомелі графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Про це Київська обласна прокуратура повідомляє у Telegram.

“За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що житель столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого росіянами будинку у Гостомелі графіті “Жінка в протигазі” всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала.

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, обвинувачений обмотав її стрейч-плівкою для захисту від пошкоджень. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації”, – йдеться у повідомленні прокуратури.


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