Матч Ісландія — Україна: коли і де дивитися та хто потрапив до заявки

У п’ятницю, 10 жовтня, збірна України зіграє виїзний матч проти Ісландії у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026. Гра відбудеться в Рейк’явіку на стадіоні Laugardalsvöllur.

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційну заявку на поєдинок. До складу національної команди увійшли:

Бущан, Конопля, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Ванат, Маліновський, Гуцуляк, Шапаренко, Довбик, Трубін, Забарний, Назаренко, Очеретько, Миколенко, Судаков, Бондаренко, Волошин, Велетень, Кальюжний, Матвієнко, Різник.

Поза заявкою залишився півзахисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, який через травму не зможе допомогти команді в жовтневих матчах.

«Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони несерйозні. Сподіваюся вже наступного тижня повернутися до тренувань із командою і готуватися до наступних матчів. Шкода, що травма трапилася в такий момент – дуже хотів допомогти збірній у жовтневих іграх», — сказав Зінченко.

Футболіст також підтримав команду, сказавши:

«Навіть у такі тяжкі часи для нас всіх, якщо говорити про результати збірної, я все одно бачу тільки позитив на найближче майбутнє. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Тому будемо працювати старанніше і намагатимемось якомога більше радувати наших уболівальників.

Прогноз? Я дуже сподіваюся на позитивний результат, бо всі ми хочемо поїхати на чемпіонат світу. Завтра буде дуже-дуже важлива гра, і не тільки завтра – наступна також. Тому – тільки позитивний настрій».

Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Переглянути матч можна на стримінговій платформі MEGOGO.

Нагадаємо, збірна України 13 жовтня проведе другий матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 — домашній матч проти збірної Азербайджану.