Шахтар перериває безпрограшну серію Динамо в УПЛ

У «класичному» дербі 11-го туру чемпіонату України донеччани перемогли киян 3:1. Для Динамо це перша поразка в УПЛ з травня 2024 року.

Шахтар здобув перемогу над Динамо в центральному матчі 11-го туру УПЛ сезону 2025/26 — 3:1. Це «класичне» дербі відбулося менш ніж за тиждень після кубкової зустрічі, в якій кияни переграли донеччан (2:1) і перервали свою серію невдач у протистояннях із «гірниками», що тривала з 2021 року. Цього разу шанс на реванш використав саме Шахтар.

Перед початком поєдинку Гімн України виконала переможниця дитячого Євробачення-2025 Софія Нерсесян.

Донеччани відкрили рахунок вже на третій хвилині — після подачі кутового ударом головою відзначився Егіналду. До перерви ініціатива залишалася за Шахтарем: дев’ять ударів по воротах проти одного у Динамо, однак рахунок не змінився.

На початку другого тайму кияни мали шанс зрівняти — Буяльський пробивав після помилки Коноплі, але Різник врятував команду. Мить потому Кабаєв відправив м’яч у сітку, однак із офсайду. Натомість на 54-й хвилині Невертон дальнім ударом збільшив перевагу Шахтаря — 2:0.

Динамо відповіло швидко: через дві хвилини після прострілу Караваєва точним ударом у дотик забив Буяльський — 2:1. Кияни спробували повернути контроль, однак вирішальний епізод стався вже в компенсований час. Після контратаки Шахтаря Кабаєв намагався вибити м’яч зі штрафного, але зрізав його у власні ворота — 3:1.

Це перша поразка Динамо в УПЛ у сезоні та перша з травня 2024 року. Перед цим кияни провели 42 матчі без поразок у чемпіонаті.

У турнірній таблиці Шахтар з 24 очками виходить на перше місце. Динамо залишається другим — 20 очок.