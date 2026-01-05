Унаслідок нічної атаки Славутич знеструмлений, без електрики майже 8,5 тисяч родин

Унаслідок нічної ворожої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла опинилися майже 8,5 тисяч родин, енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення, тепло та вода у місті є.

Об’єкти соціальної сфери працюють від генераторів і батарей, зв’язок та інтернет збережені. Пункти незламності відкриті й готові прийняти всіх, хто цього потребує, комунальні служби перебувають на місцях, поліція та рятувальники працюють у посиленому режимі.

