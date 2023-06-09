Економіка

Масштабне розкрадання в Гостомелі. Зеленський звільнив голову адміністрації

9 Червня 2023 11:55
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беб

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.

“Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області”, – йдеться у розпорядженні.

Напередодні у Бюро економічної безпеки заявили, що викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

Повідомлялося, що упродовж 2022-2023 років службовці Гостомельської СВА уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, із підконтрольними компаніями та за завищеними цінами.

За даними БЕБ, надалі кошти, отримані злочинним шляхом, підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.


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