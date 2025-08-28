        Кримінал

        Масштабна ДТП у Кіровоградській області: загинули шестеро пасажирів мікроавтобуса, багато постраждалих

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 12:45
        Рятувальники на місці ДТП з шістьма загиблими / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 28 серпня близько 2:00, на трасі сполученням Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине поблизу села Розсохуватка Кіровоградської області сталося зіткнення Mercedes-Benz Sprinter та автобуса MAN. Шестеро людей загинули, стільки ж в лікарні.

        Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.

        На трасі відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 22-річного водія з автобусом MAN під керування 33-річного водія.

        Водій автобуса MAN та п’ять пасажирів мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, зазнали травм, їх доправлено до медичного закладу.

        Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

        Наслідки ДТП на Кіровоградщині / Фото: ДСНС, ГУНП в Кіровоградській області

