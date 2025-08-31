Масштабна атака на Крим: знищено вертоліт Мі-8, пошкоджено катери та атаковано казарму

Внаслідок масованої атаки українських сил на тимчасово окупований Крим 30 серпня було знищено російський військовий вертоліт Мі-8, пошкоджено щонайменше шість катерів на повітряних подушках, атаковано казарму, повідомило видання ASTRA з посиланням на джерела.

У суботу вранці безпілотники атакували аеропорт у Сімферополі. За даними джерел, щонайменше два дрони влучили в ціль, один із них — безпосередньо у вертоліт Мі-8, який згорів повністю. OSINT-ресурс AviVector, аналізуючи супутникові знімки, також зафіксував пожежу в районі базування вертольотів Мі-8 та Мі-24, припустивши, що вони обидва знищені.

Реклама

Реклама

Близько сьомої ранку того ж дня українські ракети «Нептун» вдарили по прикордонній зоні поблизу села Волошине (район Армянська). За даними ASTRA, пошкоджено шість російських катерів на повітряних подушках та загинув один військовослужбовець. Крім того, один із дронів влучив по військовій казармі в тому ж районі, однак наслідки цієї атаки поки що невідомі.