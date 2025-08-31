        Суспільство

        Масштабна атака на Крим: знищено вертоліт Мі-8, пошкоджено катери та атаковано казарму

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 15:35
        Супутникові знімки аеродрому у Сімферополі до і після атаки / Фото AviVector
        Внаслідок масованої атаки українських сил на тимчасово окупований Крим 30 серпня було знищено російський військовий вертоліт Мі-8, пошкоджено щонайменше шість катерів на повітряних подушках, атаковано казарму, повідомило видання ASTRA з посиланням на джерела.

        У суботу вранці безпілотники атакували аеропорт у Сімферополі. За даними джерел, щонайменше два дрони влучили в ціль, один із них — безпосередньо у вертоліт Мі-8, який згорів повністю. OSINT-ресурс AviVector, аналізуючи супутникові знімки, також зафіксував пожежу в районі базування вертольотів Мі-8 та Мі-24, припустивши, що вони обидва знищені.

        Близько сьомої ранку того ж дня українські ракети «Нептун» вдарили по прикордонній зоні поблизу села Волошине (район Армянська). За даними ASTRA, пошкоджено шість російських катерів на повітряних подушках та загинув один військовослужбовець. Крім того, один із дронів влучив по військовій казармі в тому ж районі, однак наслідки цієї атаки поки що невідомі.


