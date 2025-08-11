Масове отруєння в дитячому таборі на Львівщині: у воді виявили норовірус

У воді з кулера в дитячому таборі Friendly Camp на Львівщині, де отруїлися 53 людини, виявили норовірус. Частина постраждалих уже виписана з лікарень, інші продовжують лікування. Роботу табору призупинили.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

“Всього захворіло 53 людини. При вибірковому обстеженні калів від 12 хворих і одного працівника табору виявлено норовірус. Також норовірус виявлено у воді з кулера, що використовувалася для пиття. Частина хворих виписана з лікарень, решта продовжує лікування”, — йдеться в повідомленні.

За словами Наталії Іванченко-Тімко, норовірус передається через воду, харчові продукти, а також контактно-побутовим шляхом. Вірус викликає розлади шлунково-кишкового тракту і температуру.

Напередодні, 10 серпня, адміністрація табору повідомила в Instagram, що роботу закладу зупинили.

“У першу чергу ми звернулися до нашого лікаря, щоб визначити необхідність виклику, і на той момент медичний працівник повідомив, що нагальної потреби немає. Перед та під час заїздів проводили кварцування з бактерицидними лампами, мили ручки кожних дверей та вікон, налаштували видачу їжі так, щоб діти не торкалися продуктів та посуду”, — йдеться у повідомленні.

За словами адміністрації, усім повернули вартість путівок, а також планують компенсувати витрати на лікування, медикаменти, транспорт та медичні аналізи.

Нагадаємо, 4 серпня діти у в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття. Серед симптомів відзначали нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Хворих госпіталізували у Стрийську, Сколівську, Дрогобицьку та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.

За даними прокуратури, попередній діагноз госпіталізованих — гостра кишкова інфекція. Усього в таборі було 130 дітей з різних областей.

За фактом отруєння дітей слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки.