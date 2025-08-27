Масований удар дронами по Сумах: місто частково залишилося без світла та води

У ніч на 27 серпня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Сумах. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електро- та водопостачання.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

“Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, влучань у житлові квартали немає.

За даними КП “Електроавтотранс”, через часткову відсутність світла у Сумах по місту курсують лише автобуси.

“Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі сьогодні вночі — частково Сумський район та частина міста Суми тимчасово без розподілу електроенергії”, — повідомили в обленерго.

Також через обстріли знеструмлені всі об’єкти водоканалу, їх переводять на аварійно-резервне живлення. Як повідомили в КП “Міськводоканал”, через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. 27 серпня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском.