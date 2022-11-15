Кримінал

Масована ракетна атака на Україну – що відомо на зараз

15 Листопада 2022 16:40
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війна

Ворог іще раз атакував Печерський район Києва, є влучення у багатоповерхівку, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Ще одне влучання у Печерському районі. Багатоповерхівка”, – написав він у телеграм-каналі.

ДТЕК повідомляє, що у Києві вводяться екстрені відключення електрики, графіки не діють.

Раніше повідомлялося про влучання у два житлових дома у Печерському районі Києва.

Ворог також вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів.

Голова Криворізької ВЦА Вілкул повідомляє про влучання ракет у місті.

У Рівному окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії.

Голова Харківської ОВА Синегубов підтверджує ракетні удари по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.

Губернатор Хмельницької області підтверджує два прильоти по облцентру. Повідомляє, що частина Хмельницького не має електропостачання.

У Житомирі повністю зникла електрика після двох попадань по енергоінфраструктурі, повідомив мер міста.

Вибухи також пролунали на Полтавщині і у Волинській області.

Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області — голова ОВА Борзов.

Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці — Кличко.


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