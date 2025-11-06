        Суспільство

        Масована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали восьмеро людей

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2025 08:07
        читать на русском →
        Пожежа в будинку після атаки БпЛА / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
        Пожежа в будинку після атаки БпЛА / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

        Сьогодні вночі, 6 листопада, росіяни масовано атакували місто Кам’янське Дніпропетровської області безпілотниками. Постраждали восьмеро людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        Внаслідок обстрілу у Кам’янському виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені автівки, інфраструктура та транспортне підприємство.

        Реклама
        Реклама

        Також окупанти вдарили БпЛА й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Спалахнула пожежа в будівлі комунального підприємства.

        По Нікопольському району російська армія продовжувала бити FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь і Покровська громада. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини