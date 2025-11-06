Масована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали восьмеро людей

Сьогодні вночі, 6 листопада, росіяни масовано атакували місто Кам’янське Дніпропетровської області безпілотниками. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок обстрілу у Кам’янському виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені автівки, інфраструктура та транспортне підприємство.

Також окупанти вдарили БпЛА й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Спалахнула пожежа в будівлі комунального підприємства.

По Нікопольському району російська армія продовжувала бити FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь і Покровська громада. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.