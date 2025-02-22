Масована атака безпілотників: Сили оборони знищили 82 “Shahed”

У ніч на 22 лютого росіяни атакували Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed та імітаторами. Повітряні сили знищили 82 ворожі дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил України.

Масована атака розпочалася о 19:00 21 лютого. Росіяни запускали безпілотники з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська.

Відбивати атаку залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

За інформацією Командування, станом на 08:00 22 лютого було знищено 82 ударні Shahed та безпілотники інших типів. Їх збивали над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Кіровоградською, Житомирською, Вінницькою, Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Окрім того, 75 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.