Суспільство

Масована атака безпілотників: Сили оборони знищили 82 “Shahed”
22 Лютого 2025 08:44
читать на русском →
Прикордонники збили два «шахеди» над Чернігівщиною, ще один – над Сумщиною. 17 лютого 2025, ілюстративне фото / Фото ДПСУ
Прикордонники збили два «шахеди» над Чернігівщиною, ще один – над Сумщиною. 17 лютого 2025, ілюстративне фото / Фото ДПСУ

У ніч на 22 лютого росіяни атакували Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed та імітаторами. Повітряні сили знищили 82 ворожі дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил України.

Масована атака розпочалася о 19:00 21 лютого. Росіяни запускали безпілотники з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська.

Відбивати атаку залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

За інформацією Командування, станом на 08:00 22 лютого було знищено 82 ударні Shahed та безпілотники інших типів. Їх збивали над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Кіровоградською, Житомирською, Вінницькою, Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Окрім того, 75 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Лютого 2025 10:05

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на €20 млрд
22 Лютого 2025 09:02

Удар дронів по Київщині: загинув працівник залізниці, пошкоджено будівлі
22 Лютого 2025 08:44

Масована атака безпілотників: Сили оборони знищили 82 “Shahed”
22 Лютого 2025 08:21

Reuters: США можуть обмежити доступ України до Starlink
21 Лютого 2025 21:23

Підозрюваний у земельній корупції заступник голови КМДА Оленич вийшов із СІЗО під заставу 15 млн грн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
усі думки