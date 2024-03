Маск заявив про непотрібність НАТО. Президент Латвії відповів

Засновник компаній Tesla та SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не бачить сенсу в існуванні НАТО. На допис Маска відреагував президент Латвії Едгар Рінкевичс.

“Мене завжди дивувало, чому НАТО продовжує існувати, хоча його заклятий ворог і причина існування – Варшавський договір – розпався”, – написав Маск у мережі X.

Таку думку він висловив у відповідь на пост американського підприємця Девіда Сакса про те, що в НАТО немає сенсу.

“У 1991 році Радянський Союз розпався, а НАТО зіткнулося з екзистенційною кризою: причини його існування більше немає”, – написав Сакс.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс написав Маскові відповідь: “Шановний Ілоне Маску, причиною того, що НАТО було створено, існує та існуватиме надалі, є Росія та інші вороги вільного світу”.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N