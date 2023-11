Маск запустив у мережі X “вбивцю” ChatGPT

Нова компанія Ілона Маска, що займається штучним інтелектом, xAI, запускає чатбот для підписників плану Premium+ соцмережі X за $16 на місяць після завершення періоду бета-тестування. Система під назвою Grok позиціонується як конкурент ChatGPT від OpenAI, її почали розгортати для обраної групи користувачів цими вихідними.

Маск поділився кількома скриншотами ШІ на X і підтвердив, що його відповіді матимуть жарти у стилі самого Маска. За словами гендиректора xAI, Grok має доступ до інформації в реальному часі через платформу X, що є величезною перевагою перед іншими моделями.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef