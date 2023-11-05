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Маск запустив у мережі X “вбивцю” ChatGPT

5 Листопада 2023 11:16
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Ілон Маск, штучний інтелект

Нова компанія Ілона Маска, що займається штучним інтелектом, xAI, запускає чатбот для підписників плану Premium+ соцмережі X за $16 на місяць після завершення періоду бета-тестування. Система під назвою Grok позиціонується як конкурент ChatGPT від OpenAI, її почали розгортати для обраної групи користувачів цими вихідними.

Маск поділився кількома скриншотами ШІ на X і підтвердив, що його відповіді матимуть жарти у стилі самого Маска. За словами гендиректора xAI, Grok має доступ до інформації в реальному часі через платформу X, що є величезною перевагою перед іншими моделями.

Поки невідомо, коли завершиться бета-тестування чатбота. Для порівняння: користування ChatGPT від OpenAI коштує $20 на місяць.


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