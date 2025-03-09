Маск закликає США вийти з НАТО і перестати платити за оборону Європи

Мільярдер Ілон Маск підтримав ідею виходу США з НАТО, заявивши у своїй соціальній мережі, що «Америці немає сенсу платити за оборону Європи», пише Bloomberg.

Старший радник президента США Дональда Трампа відповів на пост в X, в якому стверджувалося, що США повинні «вийти з НАТО зараз!».

«Ми дійсно повинні», – сказав співзасновник і головний виконавчий директор Tesla Inc.

3 березня Маск написав в X, що згоден із пропозицією консервативного коментатора про те, що США повинні покинути і НАТО, і Організацію Об’єднаних Націй.

Коментарі Маска прозвучали в той момент, коли майбутнє Організації Північноатлантичного договору, яка у квітні відзначить 76-ту річницю свого існування, висить на волосині.

6 березня NBC повідомила, що Трамп обговорював із помічниками можливість калібрування взаємодії США з НАТО таким чином, щоб віддати перевагу тим членам альянсу, які витрачають певний відсоток ВВП на оборону.

Виступаючи перед журналістами того самого дня, Трамп заявив, що сказав союзникам по НАТО, що якщо вони не платитимуть за рахунками, то він не буде їх захищати.

«Це здоровий глузд, чи не так?» сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. «Якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати. Ні, я не збираюся їх захищати».

Відповідно до закону від 2023 року, президент не може в односторонньому порядку оголосити про вихід США з альянсу без більшості у дві третини голосів у Сенаті або рішення Конгресу.