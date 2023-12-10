Маск просить Зеленського пояснити щодо американського пропагандиста

Підприємець Ілон Маск звернувся до президента України Володимира Зеленського з приводу громадянина США Гонсало Ліри, який із травня сидить в українській в’язниці.

“Американський громадянин сидить у в’язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то ми маємо серйозну проблему.

Президент Зеленський, будь ласка, просвітите американський народ із цього питання”, – написав Маск.

Нагадаємо, 5 травня 2023 року Ліру було затримано СБУ в Харкові за звинуваченням у «виправданні російської агресії».

Судячи з інформації з відкритих джерел, Гонсало Анхель Кінтіліо Ліра Лопес – уродженець Каліфорнії. У своїх роликах на YouTube та в телеграмі він критикував НАТО, адміністрацію Байдена та “режим Зеленського”.

Ліра писав про те, що вторгнення Росії в Україну було «одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії», Зеленський вживає наркотики, російські війська не завдають шкоди цивільним, а також розміщував теорію змови про розробку Україною біологічної зброї. Також він заперечує різанину в Бучі та вважає її великою аферою.

Заяви Ліра відрізняються абсурдністю, суперечать фактам та відповідають наративам російської пропаганди.