Маск продовжує атакувати USAID та поширює російські фейки про візити знаменитостей до України

Американський бізнесмен Ілон Маск знову атакує USAID, цього разу поширивши у соцмережі X фейкове відео, яке стверджує, що Агентство міжнародного розвитку США виплатило мільйони доларів знаменитостям за поїздки в Україну.

У відео використано логотип світського видання E!News, проте на його сайті подібної новини немає.

Центр протидії дезінформації наголосив, що подібні фейки підривають підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Незважаючи на блокування X у самій РФ, російська пропаганда продовжує активно використовувати платформу для просування своїх наративів.

Голлівудський актор Бен Стіллер, який відвідував Львів як посол доброї волі ООН, також відреагував на відео, заявивши, що це брехня з російських медіа. Користувачі X вже додали до публікації примітки, що ролик сфальсифікований російським пропагандистським каналом “Царьград”.

These are lies coming from Russian media. I completely self-funded my humanitarian trip to Ukraine. There was no funding from USAID and certainly no payment of any kind.



💯 percent false. https://t.co/EFBPmrFQJ6