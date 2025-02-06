Політика

Маск продовжує атакувати USAID та поширює російські фейки про візити знаменитостей до України
6 Лютого 2025 09:28
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Ілон Маск на арені Capital One після інавгурації Трампа / Фото: REUTERS
Ілон Маск на арені Capital One після інавгурації Трампа / Фото: REUTERS

Американський бізнесмен Ілон Маск знову атакує USAID, цього разу поширивши у соцмережі X фейкове відео, яке стверджує, що Агентство міжнародного розвитку США виплатило мільйони доларів знаменитостям за поїздки в Україну.

У відео використано логотип світського видання E!News, проте на його сайті подібної новини немає.

Центр протидії дезінформації наголосив, що подібні фейки підривають підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Незважаючи на блокування X у самій РФ, російська пропаганда продовжує активно використовувати платформу для просування своїх наративів.

Голлівудський актор Бен Стіллер, який відвідував Львів як посол доброї волі ООН, також відреагував на відео, заявивши, що це брехня з російських медіа. Користувачі X вже додали до публікації примітки, що ролик сфальсифікований російським пропагандистським каналом “Царьград”.


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