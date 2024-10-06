Суспільство

Маск почав стрибати на на мітингу Трампа, чим спровокував хвилю мемів
6 Жовтня 2024 12:48
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Ілон Маск, трамп
Генеральний директор компанії Tesla Елон Маск разом із колишнім президентом США і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом під час передвиборчого мітингу на місці його першого замаху в Батлері, штат Пенсильванія, 5 жовтня 2024 року / Фото AFP

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу повернувся до сільської місцевості Пенсільванії, де на нього було скоєно замах, і зібрав чималий натовп у найважливішому штаті, де триває боротьба за місяць до виборів 5 листопада.

«Як я і говорив», – сказав Трамп, виходячи на сцену і роблячи вигляд, що продовжує промову, яку було перервано, коли 13 липня куля влучила йому у вухо.

У середині промови Трамп викликав на сцену впливового союзника, Ілона Маска, генерального директора компанії Tesla і власника соціальної медіаплатформи X. Це був його перший виступ на передвиборчому заході Трампа відтоді, як він підтримав колишнього президента після 13 липня.

У якийсь момент Маск несподівано почав стрибати по сцені. Думки користувачів соцмереж розділилися: одні вважають його «дивним», а інші підтримали за ентузіазм. Зрозуміло одне: Маск знову спровокував хвилю мемів:


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