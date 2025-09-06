Маск може стати першим у світі трильйонером

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є найзаможнішою людиною на планеті, може стати першим у світі трильйонером, якщо буде затверджено представлений радою директорів компанії масштабний новий пакет виплат для її керівника, повідомила CNN.

Запропонований пакет передбачає, що Маск отримає додатково 423,7 мільйона акцій Tesla, якщо ринкова вартість компанії в найближчі роки значно зросте.

Нині загальна вартість акцій Tesla дорівнює $1,1 трильйона. Якщо ж вартість компанії сягне $8,5 трильйона, 423,7 мільйона акцій, які Маск може отримати в межах цього пакета, коштуватимуть майже $1 трильйон.

Наразі Маск володіє 410 мільйонами акцій компанії Tesla.