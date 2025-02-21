Кримінал

Машину військового прокурора в Одесі підірвав агент ФСБ: підозрюваного в теракті затримано
21 Лютого 2025 18:42
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Поліція на місці вибуху в Одесі / Фото: Нацполіція
Поліція на місці вибуху в Одесі / Фото: Нацполіція

СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який на замовлення Росії здійснив теракт в Одесі та підірвав авто військового прокурора, внаслідок чого було поранено перехожого.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисник підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту”, – розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, 18-річного одесита окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку “легких” грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті. Для збільшення вражальної сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти “цілі” зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваного в теракті в Одесі / Фото: СБУ

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