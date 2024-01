Марта Костюк розгромила росіянку і вийшла до 1/4 фіналу Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 37) вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

У 4-му раунді австралійського мейджора українка у двох сетах знищила Марію Тимофєєву (WTA 170), яка виступає у «нейтральному» статусі.

Roaring into the quarterfinals 🗣️@marta_kostyuk knocks out Timofeeva, 6-2, 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/UDU17GaRkf