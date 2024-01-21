Спорт

Марта Костюк розгромила росіянку і вийшла до 1/4 фіналу Australian Open

21 Січня 2024 08:22
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теніс

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 37) вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

У 4-му раунді австралійського мейджора українка у двох сетах знищила Марію Тимофєєву (WTA 170), яка виступає у «нейтральному» статусі.

За матч українка жодного разу не віддала свою подачу та 4 рази врятувала брейк-пойнт.

У чвертьфіналі Australian Open 2024 Марта зіграє проти 4-ї ракетки світу Корі (Коко) Гофф, яка раніше виграла у Магдалени Френх.

Для Костюк це буде перший у кар’єрі чвертьфінал на рівні турнірів серії Grand Slam. До цього її найкращим результатом був 4-й раунд на Ролан Гаррос у 2021 році, де вона поступилася Ізі Свьонтек.


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