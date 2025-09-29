Марта Кос: Україна готова до наступного етапу євроінтеграції

За словами єврокомісарки Марти Кос, Україна завершила скринінг законодавства у рекордні терміни. Вона підкреслила важливість захисту прав національних меншин для подальшого руху до ЄС.

Про це пише Суспільне.

“Ми завершили процес скринінгу законодавства України щодо європейської інтеграції. Будемо докладніше це питання обговорювати у Києві 1 жовтня”,— зазначила Кос.

29 вересня в Ужгороді єврокомісарка планувала поговорити з представниками нацспільнот Закарпаття.

“Необхідно запровадити відповідний план дій щодо національних спільнот. Вступ України до ЄС — найкраща можливість вирішити ті питання, які турбують національні меншини”, — додала Кос.

За словами єврокомісарки, вперше відбуваються перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

Ви боретесь за мир і безпеку у ЄС, не тільки в Україні. Не може бути безпеки і свободи у Європейського Союзу без безпечної і вільної України як частини ЄС”, — підкреслила єврокомісарка.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос приїхала в Україну, щоб зустрітися з українською владою та обговорити прогрес у процесі вступу до Європейського Союзу. Вона перебуватиме в Україні з 29-го вересня до 1-го жовтня. Заплановано зустрічі із представниками українського уряду і парламенту для обговорення програми реформ, регіональними представниками для обговорення реформ децентралізації, а також із представниками антикорупційних органів України — НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК.