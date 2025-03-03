Суспільство

Маршрутка, фура та ще кілька авто на додачу: масштабна ДТП у Дніпрі
3 Березня 2025 16:41
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Зіткнення чотирьох автівок в Дніпрі / Скриншот із відео
Зіткнення чотирьох автівок в Дніпрі / Скриншот із відео

Сьогодні, 3 березня, у Дніпрі на вулиці Нечуя-Левицького зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, вантажівка Renault Premium, легковик Ford Fiesta та кросовер Jeep Cherokee.

Про ДТП повідомляє Суспільне Дніпро.

За попередніми даними, з місця аварії госпіталізували одного постраждалого. На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці та медики.

За словами водія маршрутки, вантажівка влетіла в його мікроавтобус під час зупинки на світлофорі.

Водій фури заявив, що в нього відмовили гальма і він не впорався з керуванням. У якому стані був водій вантажівки – з’ясовуватимуть правоохоронці.

За попередніми даними, вантажівка рухалася з площі Старомостової у бік Мануйлівського проспекту. Перед ним їхав легковик Форд, потім маршрутний Спринтер з пасажирами та кросовер.

“Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і продовжив некерований рух. Після зіткнувся з легковим автомобілем Форд та продовжив рух, затаранивши легковик під Спринтера. Потім маршрутка вдарилася в джип. Сталося це метрів 150 від мосту і він їх штовхав аж до цього місця”, – прокоментував спеціаліст Укртрансбезпеки.

В маршрутці перебували п’ятеро пасажирів, які після аварії самостійно вийшли з автобуса.

Масштабна ДТП в Дніпрі / Фото: Суспільне Дніпро, соцмережі

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