Спорт

“Ман Сіті” переміг “Ман Юнайтед” по пенальті в матчі за Суперкубок Англії
10 Серпня 2024 19:48
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футбол
"Ман Сіті" переміг "Ман Юнайтед" по пенальті та виграв Суперкубок Англії "Ком'юніті Шилд" / Фото Reuters

Чемпіони “Манчестер Сіті” обіграли володарів Кубка Англії “Манчестер Юнайтед” із рахунком 7:6 по пенальті і виграли Community Shield на “Вемблі” в суботу після того, як основний час завершився з рахунком 1:1.

“Юнайтед” створив безліч моментів для того, щоб повести в рахунку, і був винагороджений, коли 20-річний Алехандро Гарначо, який вийшов на заміну, прорвався крізь захист “Сіті” і на 82-й хвилині вколотив м’яч у нижній кут воріт.

Команда Еріка тен Хага була готова повторити свою шокуючу перемогу над “Сіті” у фіналі Кубка Англії минулого сезону, але півзахисник Бернарду Сілва за хвилину до кінця матчу забив гол, і справа дійшла до пенальті.

Мануель Аканджі забив вирішальний пенальті у ворота “Сіті” після того, як Сілва раніше промахнувся з пенальті.

“Сіті” вперше з 2019 року завоював трофей, поклавши кінець низці поразок у матчах Community Shield, після програшів “Арсеналу” в минулому сезоні, “Ліверпулю” у 2022 році та “Лестер Сіті” у 2021 році.


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