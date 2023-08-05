Політика

Малюк прокоментував атаки на російські кораблі

5 Серпня 2023 09:41
читать на русском →
сбу, флот

Очільник СБУ Василь Малюк відреагував на нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії. Він порадив росіянам покинути територію України для припинення подібної “бавовни”.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», – зазначив Василь Малюк.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Серпня 2023 11:23

В ЗСУ з’явилась польова форма для жінок

5 Серпня 2023 12:08

Британська розвідка підтвердила “значні ушкодження” російського корабля
5 Серпня 2023 11:32

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів
5 Серпня 2023 09:09

Вісім українських пілотів готові розпочати навчання на F-16
5 Серпня 2023 09:02

У Джидді розпочинається дводенний мирний саміт по Україні

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки