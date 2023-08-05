Малюк прокоментував атаки на російські кораблі

Очільник СБУ Василь Малюк відреагував на нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії. Він порадив росіянам покинути територію України для припинення подібної “бавовни”.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», – зазначив Василь Малюк.