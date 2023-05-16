Політика

Маляр: У Бахмуті тривають важкі бої з різним результатом

16 Травня 2023 17:34
35
читать на русском →
бахмут, маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за останні кілька днів звільнили 20 кв км у передмісті Бахмута, російські окупанти просуваються у самому місті і підтягують підрозділи професійних десантників.

“Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з різним результатом”, – повідомила Маляр.

Вона наголосила, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Травня 2023 18:56
30

Генштаб уточнив дані по “Іскандерам” – Україну атакували 10 ракет такого типу
16 Травня 2023 18:07
42

Голову Верховного суду Князєва звільнено
16 Травня 2023 17:52
62

Буданов прокоментував заяви про контрнаступ і про Пригожина
16 Травня 2023 17:34
35

Маляр: У Бахмуті тривають важкі бої з різним результатом
16 Травня 2023 17:22
46

Терехов натякнув, що безкоштовний проїзд у Харкові можуть скасувати
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
усі думки