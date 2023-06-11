Маляр пояснила, з якою метою Росія підірвала Каховську ГЕС

Російська Федерація підірвала Каховську ГЕС з метою вивільнення необхідних резервів. Ворог переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.

Про це заступника міністра оборони Ганни Маляр написала у Telegram.

“За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії”, – пише Маляр.

Як пояснила заступник міністра оборони, враховуючи втрати та обмеженість в резервах, а також розуміючи нездатність стримати наступ наших воїнів на різних напрямках, російське командування вирішило “звузити” географію активних дій ЗСУ.

“Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки”, – додала Маляр.

Підривом ГЕС Росія намагається відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України на ліквідацію техногенної катастрофи та унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.