Маляр: На всіх напрямках є просування близько кілометра

Попри шалений спротив ворога на різних ділянках фронту відбуваються наступальні дії Збройних сил України, успіхи різні, але вони є скрізь.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“У нас зараз тривають і наступальні, і оборонні дії. На багатьох напрямках Сили оборони здійснюють наступальні дії, але і ворог наступає теж, зокрема, на сході. Але ворогу не вдається просунутися взагалі, і жодної позиції ми не втратили. Що стосується наступу, то тут навпаки ми просуваємось, а ворогу цього не дозволяємо робити. На різних ділянках є різні успіхи, але вони є на усіх напрямках”, – розповіла Маляр.

Вона зауважила, що зараз не можна побачити швидких успіхів Сил оборони, оскільки йде війна, і усі процеси тут відбуваються значно повільніше, ніж хочеться, бо ворог теж не здає свої позиції. “Ворог чинить опір, тому збільшилась кількість і ракетних ударів, і авіаційних, і артилерійських та мінометних обстрілів. Ворог усіма силами намагається зупинити наступ Сил оборони України. Але ми просуваємось”, – сказала заступниця міністра.

Вона також розповіла, що на сході ворог зараз концентрує величезну кількість своїх засобів, підтягує резерви, і українські військові фіксують певні переміщення техніки. Там тривають бої.

На півдні, за словами Маляр, триває наступ на кількох напрямках. Це, зокрема, Бердянський і Маріупольський напрямки. “Є різні ділянки, і подекуди ми маємо успіхи. Наші ЗСУ стикаються тут теж з потужним опором ворога”, – зазначила вона.

Заступниця міністра також уточнила, що на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх. На Бердянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії.

За її словами, на всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному.

На Бердянському напрямку бої тривають у районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої у районах Новоданилівки та Новопокровки.