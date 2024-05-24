Макрон заявив, що Путін не хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Путін не хоче миру.

Про це повідомляє CNBC.

“Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру”.

Макрон нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що “олімпійське перемир’я” – це традиція, і було б “дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця”, водночас він наголосив, що перемир’я не є для нього фіналом.

“Сталий мир – це фінал”, – підсумував Макрон.