Суспільство

Макрон заявив, що Путін не хоче миру

24 Травня 2024 12:42
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путін, макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Путін не хоче миру. 

Про це повідомляє CNBC.

“Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру”.

Макрон нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що “олімпійське перемир’я” – це традиція, і було б “дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця”, водночас він наголосив, що перемир’я не є для нього фіналом.

“Сталий мир – це фінал”, – підсумував Макрон.


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