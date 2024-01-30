Політика

Макрон закликав держави ЄС “на постійній основі” підтримувати Україну

30 Січня 2024 19:39
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франція, Євросоюз

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО “відіграє значну роль” у підтримці України “і, природно, Сполучені Штати є частиною процесу”.

Про це політик повідомив під час пресконференції зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном 30 січня.

“Але Франція та ЄС підтримують Україну, більш-менш у тій же мірі, що і США. І ми повинні докладати зусиль для того, щоб підтримувати Україну на постійній основі”, — зазначив Макрон.

За словами французького президента, питання підтримки України у боротьбі з агресією РФ буде розглядатися на саміті лідерів Євросоюзу 1 лютого.

“Ми, європейці, повинні продовжувати підтримувати український народ, економічно, військово, матеріально, а також військовим вишколом, тому що ми повинні стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб перемогти Росію”, — підкреслив політик.

Макрон також наголосив: І ми дуже раді та щасливі, що США з нами, але якщо вони зменшать свою підтримку або послаблять свій внесок, це не повинно призвести до негативних наслідків на місцях”.

Окрім цього, президент Франції висловив впевненість у тому, що “найближчі місяці будуть вирішальними й важливими”.

“Ми повинні переконатися, що це наша відповідальність, це насамперед наша проблема. Україна є частиною Європи. Це частина нашої Європи, і ми також повинні залишатися надійними, коли мовиться про нашу політику безпеки”, — додав політик.


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