        Макрон, Стармер і Мерц зберуть у неділю країни “Коаліції охочіх”

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 17:56
        Зустріч “Коаліції охочих” 14 травня 2025 / Фото Number 10 de Flickr
        Зустріч "Коаліції охочих" 14 травня 2025 / Фото Number 10 de Flickr

        Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зберуть у неділю, 17 серпня, о 13:00 за Гринвічем (15:00 за київським часом) у форматі відеоконференції країни «коаліції охочих», союзників Києва, щоб підготувати наступні етапи мирних переговорів щодо України, оголосив у суботу Єлисейський палац.

        Як передає RFI, ці консультації відбудуться напередодні візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

        Союзники України мають обговорити на цій зустрічі питання гарантій безпеки, які будуть надані Києву в рамках можливої мирної угоди. За словами дипломатів, вони також мають розглянути можливі контури такої угоди між Україною та Росією.


