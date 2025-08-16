Макрон, Стармер і Мерц зберуть у неділю країни “Коаліції охочіх”

Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зберуть у неділю, 17 серпня, о 13:00 за Гринвічем (15:00 за київським часом) у форматі відеоконференції країни «коаліції охочих», союзників Києва, щоб підготувати наступні етапи мирних переговорів щодо України, оголосив у суботу Єлисейський палац.

Як передає RFI, ці консультації відбудуться напередодні візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Союзники України мають обговорити на цій зустрічі питання гарантій безпеки, які будуть надані Києву в рамках можливої мирної угоди. За словами дипломатів, вони також мають розглянути можливі контури такої угоди між Україною та Росією.