Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Франції Габріеля Атталя

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя. Про це повідомляє BFM TV.

Нинішній кабінет міністрів продовжить займатися поточними справами до призначення нового уряду.

«Щоб цей період завершився якнайшвидше, республіканські сили повинні працювати разом, щоб створити єдиний фронт навколо проєктів і рішень, які будуть в інтересах французького народу», – наводить слова Макрона Le Figaro.

Габріель Атталь подав у відставку ще 8 липня – відразу після результатів другого туру парламентських виборів, на яких коаліція президента Еммануеля Макрона посіла друге місце, отримавши лише 168 місць.