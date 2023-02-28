Макрон перестав дзвонити Путіну

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков дав розгорнуте інтерв’ю газеті «Известия», в якому, зокрема, торкався теми можливих переговорів із лідерами західних країн.

За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін «був і залишається відкритим для будь-яких контактів, які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами. Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз».

Прес-секретар президента РФ заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорили, що «продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи та виходи із ситуації». Однак останнім часом, за словами Пєскова, жодних ініціатив з їхнього боку не було. Зокрема, наголосив представник Кремля, хоча Макрон і говорив про готовність дзвонити Путіну — «не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювання можливих термінів такої розмови».

В Україні, на думку Пєскова, залишилися сили, з якими Росія могла б вести переговори. «Частина цих сил, нехай невелика, досі перебуває у Києві, частина — за її межами. Хтось із них у Росії. Наприклад, Віктор Медведчук якраз відноситься до таких сил, у нього є свої прихильники, хай їх і не так багато, як хотілося б», – заявив Пєсков. Однак про переговори може йтися лише після того, як цілі «спеціальної військової операції», як влада РФ вимагає називати війну, будуть досягнуті. До цього «тим, хто перебуває в Україні, просто страшно та фізично небезпечно якось підняти голову. Їх знищать одразу ж, їх уб’ють», – сказав речник президента РФ.