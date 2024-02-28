Майже три чверті українців підтримують зовнішню політику влади (опитування)

Зовнішню політику української влади підтримують майже три чверті громадян. Відповідний показник є дещо нижчим, ніж наприкінці літа минулого року.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова.

“70% підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023 року — відповідно 74% і 14%). Підтримує владу переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% в західному регіоні до 76,5% — у південному)”, — зазначили соціологи.

Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, підтримують зовнішню політику влади 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє — 41%.

Опитування проводилося з 19 по 25 січня 2024 року методом face-to-face. Соціологи поспілкувалися з 2 000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.