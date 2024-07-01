Майже половина виборців Демократичної партії вважають, що Байден повинен піти у відставку

Нове опитування CBS News/YouGov показало, що майже 45% виборців Демократичної партії вважають, що президент Байден не повинен балотуватися на другий термін.

Про це інформує The Hill.

Опитування, проведене з 28 по 29 червня, показало, що лише 55% демократів підтримують його балотування на посаду президента. Це на 10 пунктів менше, ніж у лютому 2024 року.

Ці дані свідчать про зростаюче занепокоєння стосовно віку та психічного здоров’я Байдена. Лише 59% демократів вважають, що він має достатній рівень психічного та когнітивного здоров’я, щоб виконувати обов’язки президента. Цей показник значно знизився порівняно з червнем, коли 71% демократів висловили впевненість у його здатності.

Білий дім і передвиборча кампанія Байдена намагаються розвіяти ці побоювання, стверджуючи, що він просто перехворів під час дебатів. Однак, ці запевнення, схоже, не переконали значну частину демократичних виборців.

Опитування CBS News/YouGov було проведене серед 1130 зареєстрованих виборців з похибкою близько 4,2 відсоткових пунктів. Серед зареєстрованих виборців Демократичної партії похибка становить близько 6,8 відсоткових пунктів.