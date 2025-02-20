Політика

Майже половина Великої Британії вважає підтримку України важливішою за відносини з США, – опитування
20 Лютого 2025 21:51
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Британський та український прапори / Фото: holosameryky
Британський та український прапори / Фото: holosameryky

Згідно з опитуванням, майже половина британців (48%) вважають підтримку України важливішою за збереження добрих відносин із США. Лише 20% респондентів віддають пріоритет відносинам з Вашингтоном.

Про це британська дослідницька компанія YouGov повідомила на сторінці в мережі X.

Британці схиляються до думки, що підтримка України є важливішою для уряду Великої Британії, ніж збереження добрих відносин із США.

Згідно з опитуванням YouGov, проведеним 20 лютого 2025 року серед 5 268 британців:

  • 48% вважають, що Лондон має пріоритетно підтримувати Україну;
  • 20% вважають, що важливіше зберігати добрі відносини з Вашингтоном;
  • 14% не підтримують жоден з варіантів;
  • 18% не змогли визначитися.

Серед прихильників Лейбористської партії та Ліберальних демократів підтримка України є найвищою (61% та 65% відповідно), тоді як серед виборців Консервативної партії цей показник становить 50%. Водночас серед прихильників партії Reform UK значна частина (47%) вважає відносини з США важливішими.


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