Майже половина Великої Британії вважає підтримку України важливішою за відносини з США, – опитування

Згідно з опитуванням, майже половина британців (48%) вважають підтримку України важливішою за збереження добрих відносин із США. Лише 20% респондентів віддають пріоритет відносинам з Вашингтоном.

Про це британська дослідницька компанія YouGov повідомила на сторінці в мережі X.

Британці схиляються до думки, що підтримка України є важливішою для уряду Великої Британії, ніж збереження добрих відносин із США.

Згідно з опитуванням YouGov, проведеним 20 лютого 2025 року серед 5 268 британців:

48% вважають, що Лондон має пріоритетно підтримувати Україну;

20% вважають, що важливіше зберігати добрі відносини з Вашингтоном;

14% не підтримують жоден з варіантів;

18% не змогли визначитися.

Серед прихильників Лейбористської партії та Ліберальних демократів підтримка України є найвищою (61% та 65% відповідно), тоді як серед виборців Консервативної партії цей показник становить 50%. Водночас серед прихильників партії Reform UK значна частина (47%) вважає відносини з США важливішими.